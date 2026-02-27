Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi kurasına tepki. "Her sene olması çok garip"
27.02.2026 19:35
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından açıklamalar dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)
Galatasaray - Liverpool (İngiltere)
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)
Şampiyonlar Ligi kupası.
REAL MADRID'DEN TEPKİ
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile eşleşen Real Madrid'de kulüp yöneticisi Emilio Butragueno, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.
“HER SEZON OYNUYOR OLMAMIZ İLGİNÇ”
Eşleşmeyle ilgili konuşan Butragueno, "Her sezon Manchester City ile oynuyor olmamız ilginç. Sanırım beş sezondur üst üste eşleşiyoruz." dedi.
Sözlerine devam eden Butragueno, "Artık onlarla birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu karşılaşmalar artık sürpriz bir sonuca açık değil. Harika bir takımları var ve sadece harika bir takım değil, harika da bir kadroya sahipler. Guardiola bu açıdan birçok seçenek sahibi." ifadelerini kullandı.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez.
MAÇ TARİHLERİ
Turnuvada son 16 turu maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.