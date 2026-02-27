Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi kurasına tepki. "Her sene olması çok garip"

REAL MADRID'DEN TEPKİ

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile eşleşen Real Madrid'de kulüp yöneticisi Emilio Butragueno, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

“HER SEZON OYNUYOR OLMAMIZ İLGİNÇ”

Eşleşmeyle ilgili konuşan Butragueno, "Her sezon Manchester City ile oynuyor olmamız ilginç. Sanırım beş sezondur üst üste eşleşiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Butragueno, "Artık onlarla birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu karşılaşmalar artık sürpriz bir sonuca açık değil. Harika bir takımları var ve sadece harika bir takım değil, harika da bir kadroya sahipler. Guardiola bu açıdan birçok seçenek sahibi." ifadelerini kullandı.