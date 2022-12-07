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Real Madrid'den tarihe geçecek transfer: 16 yaşındaki Endrick'e 60 milyon euro

Dünya devi Real Madrid Palmerias forması giyen 16 yaşındaki genç yetenek Endrick'i radarına aldı. Madrid, genç yetenek için 60 milyon euroyu gözden çıkardı.

Real Madrid'den tarihe geçecek transfer: 16 yaşındaki Endrick'e 60 milyon euro

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, Vinicius Junior ve Rodrygo gibi Brezilyalı genç yeteneklerin ardından Palmerias forması giyen 16 yaşındaki genç yetenek Endrick'i transfer edecek.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid'in Endrick transferinde mutlu sona yaklaştığı belirtildi.

İspanyol ekibi ile Palmerias'ın anlaşma noktasına geldiği ve Madrid'in 60 milyon euro olan oyuncunun serbest kalma bedeli ve artı 12 milyon euro vergi ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

Transfer gerçekleşirse bu miktar 18 yaş altı bir futbolcuya verilen en yüksek ücret olarak tarihe geçecek.

Real Madrid'den tarihe geçecek transfer: 16 yaşındaki Endrick'e 60 milyon euro - 1 Endrick

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