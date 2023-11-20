Real Madrid'den Timo Werner hamlesi

Real Madrid'de Vinicius'un sakatlanmasıyla yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacak olması sezon ortası planlarında değişiklik yaratmasına sebep oldu.

Başkent ekibi Vinicius'un yanısıra Camavinga da sakatlık yaşadıktan sonra devre arası transfer döneminde hücum hattındaki alternatiflerini çoğaltmak istiyor.

Diario Sport'un haberine göre, eflatun-beyazlıların Leipzig'in kendisine takım bulmasını istediği Timo Werner'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Real Madrid'in Ocak ayında kiralık ya da kalıcı olarak bir forvetle sözleşme imzalamayı düşündüğü kaydedildi.