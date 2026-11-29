Real Madrid La Liga 'da şampiyonluk yarışında hiç ummadığı bir darbe aldı. Mourinho'nun öğrencileri, lider Barcelona ile puanları eşitlemek için çıktıkları maçta Bernabeu'da Deportivo'ya 2-1 kaybettiler.

Bu sonuçla Real Madrid 2. sıradaki yerini de Atletico'ya bıraktı.

Evinde en son geçen sezon 2 Mart'ta Getafe'ye 1-0 yenilen Madrid yaklaşık 9 ay sonra böyle bir yenilgi alırken, La Liga'da üste üste 12 galibiyetlik iç saha galibiyet serisi de bitti.

Ayrıca bu sezon 20 Eylül'de deplasmandaki 2-1'lik Atletico yenilgisinden sonra yakalanan 6 maçlık kazanma serisi de sonlandı.

Real Madrid 2026-27 sezonunda evinde oynadığı ilk 9 resmi maçın tamamını (6 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi) kazanmıştı.

Real Madird böylece 2010-11 sezonundan bu yana ilk kez bir La Liga sezonuna sahasında yedi maçlık galibiyet serisiyle başlama fırsatını da tepti.

ARDA GÜLER TARTIŞMASI BAŞLADI

Arda Güler ise, Deportivo Alaves karşısında sahada kaldığı 60 dakikada %87,5 pas isabeti ve yarattığı 4 gol şansıyla Real Madrid orta sahasının en üretken ismi oldu. Üstelik yeni pozisyonunda kaleye daha uzak oynarken.

Buna rağmen Mourinho'nun Espi ile 3 forvete dönmek için Arda'yı çıkarması şaşkınlıkla izlendi.

Maçın en kritik anı ise 88. dakikaydı. Bellingham. Deportivo ceza sahası içinde rakip müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem Soto Grado. penaltıyı iptal etti ve aldatmaya yönelik hareketten Bellingham'a 2. sarı kartını gösterdi ve İngiliz yıldız oyun dışı kaldı.

Real Madrid'in golü Mbappe'den (Dk.69). Deportivo ise Martinez (Dk.22) ve Perez (Dk.61) ile 12 gol buldu.