Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber

Real Madrid'in genç yıldızı Eduardo Camavinga'nın sol adduktor tendonunda tam yırtık tespit edildi.



Camavinga'nın sezonu kapattığı belirtildi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, 22 yaşındaki Fransız futbolcunun sol adduktor tendonunda tam yırtık tespit edildi.



Genç yıldız, yaz aylarında düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası’nda da görev alamayacak.

MADRİD'İN CAMAVİNGA PAYLAŞIMI

