Real Madrid'e ırkçılık cezası

VİNİCİUS'A IRKÇILIK YAPILDI MI?



Real Madrid futbolcuları Vinicius'a yapıldığı iddia edilen ırkçılık hakkında resmi açıklama yapmıştı.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:



"Kulübümüz, söz konusu maç sırasında yaşanan kabul edilemez ırkçılık olaylarının ardından UEFA tarafından başlatılan soruşturmayla aktif olarak işbirliği yapmıştır.



Real Madrid, sporda ve toplumda ırkçılığı, şiddeti ve nefreti ortadan kaldırmak için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edecektir."



UEFA, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a yönelik ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.