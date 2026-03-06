Real Madrid'e ırkçılık cezası
06.03.2026 16:00
UEFA'dan Real Madrid'e taraftarlarının ırkçı davranışları nedeniyle para cezası verildi.
UEFA, taraftarlarının ırkçı davranışları nedeniyle İspanya ekibi Real Madrid'e 15 bin euro para cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica ile oynadığı rövanş maçında taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle kulübün bu cezaya çarptırıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Real Madrid'e kısmi tribün kapatma cezası verildiği fakat cezasının karar tarihinden itibaren bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alındığı aktarıldı.
Milli futbolcu Arda Güler de Madrid'de forma giyiyor
VİNİCİUS'A IRKÇILIK YAPILDI MI?
Real Madrid futbolcuları Vinicius'a yapıldığı iddia edilen ırkçılık hakkında resmi açıklama yapmıştı.
Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Kulübümüz, söz konusu maç sırasında yaşanan kabul edilemez ırkçılık olaylarının ardından UEFA tarafından başlatılan soruşturmayla aktif olarak işbirliği yapmıştır.
Real Madrid, sporda ve toplumda ırkçılığı, şiddeti ve nefreti ortadan kaldırmak için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edecektir."
UEFA, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a yönelik ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.