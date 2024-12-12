Real Madrid'e Mbappe şoku: Final maçını kaçırabilir

Real Madrid, Fransız forveti Kylian Mbappe'ye sol uyluğundan sakatlık teşhisi konulduğunu ve gelecek hafta oynanacak FIFA Kıtalararası Kupa finalinde forma giyemeyeceğini duyurdu.



Mbappe, eflatun-beyazlıların Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'yı 3-2 yendiği maçın ilk yarısında, 10. dakikada attığı golle takımını öne geçirdikten sonra sakatlığı dolayısıyla oyuna devam edememişti.



Teknik direktör Carlo Ancelotti maç sonu Mbappe'nin aşırı yüklenme nedeniyle iskial (alt pelvis) rahatsızlığı yaşadığını söyledi ve ciddi bir sakatlık olduğuna inanmadığını ancak oyuncunun muayene edilmesini beklemesi gerektiğini sözlerine eklemişti.

LA LIGA MAÇINDA OLMAYACAK



Geçen hafta sonu Girona karşısında alınan 3-0'lık galibiyette de gol atan Mbappe, Real Madrid'in Cumartesi günü Rayo Vallecano ile oynayacağı lig maçını kaçıracak gibi görünüyor ve önümüzdeki Çarşamba günü Katar'da oynanacak Kıtalararası Kupa finaline yetişme yarışında.



Real, 18 Aralık Çarşamba günü Meksika'nın Pachuca ya da Mısır'ın Al Ahly takımlarıyla karşılaşacak.

