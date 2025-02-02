Real Madrid'e Rüdiger'den kötü haber
Real Madrid'de Espanyol mücadelesinde sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Antonio Rüdiger'in sağ uyluk kemiğinde yırtık tespit edildi. Alman stoperin kaçıracağı maçlar belli oldu.
Real Madrid, dün akşam La Liga'nın 22. haftasında Espanyol'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Mücadelenin 15. dakikasında sakatlanan Antonio Rudiger, oyuna devam edemezken yerini Raul Asencio'ya bıraktı.
SAĞ UYLUK KEMİĞİNDE YIRTIK
Eflatun-beyazlılrardan bugün yapılan açıklamada Alman stoperin sağ uyluk kemiğinde yırtık tespit edildiği kaydedildi.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Real Madrid, Kral Kupası'nda Leganes ile oynadıktan sonra ligde Atletico Madrid derbisine çıkacak.
Öte yandan başkent ekibi, Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
Rüdiger'in Leganes, Atletico Madrid, Manchester City (İlk maç) ve Osasuna maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Öte yandan Rüdiger'in City ile oynanacak rövanş mücadelesinde ise durumu belirsizliğini koruyor.
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