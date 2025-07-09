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Real Madrid'i bezdiren uçak seyahati: Arda Güler ve tüm takıma kabus

Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde PSG ile karşılaşacak olan Real Madrid, uçak seyahatinde kabus yaşadı.

Real Madrid'i bezdiren uçak seyahati: Arda Güler ve tüm takıma kabus

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sona gelinirken, yarı finalde ile karşı karşıya gelecek.

İspanya devi, yarı final maçı için New York'a gitti ancak seyahat, planlanandan oldukça geç bir şekilde gerçekleştirilebildi.

ÖNCE GEÇİCİ OLARAK BEKLETİLDİ

Milli futbolcu Arda Güler'in de yer aldığı özel uçak, hava koşulları nedeniyle West Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nda geçici olarak bekletildi.

Real Madrid'i bezdiren uçak seyahati: Arda Güler ve tüm takıma kabus - 1

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Yeşil ışık verilmesiyle birlikte kalkış izni alan uçak, New York'a hareket etti. Bu durumun ardından ; teknik direktör Xabi Alonso, oyuncular Valverde, Courtois ve Jacobo’nun katılacağı basın toplantısını önce erteledi sonra ise iptal etti.

İNİŞ İZNİ BEKLENDİ

Real Madrid kulübünün aktardığı bilgilere göre yaklaşık 1 saatlik gecikmeyle birlikte uçak havalandı ve LaGuardia Havalimanı'na iki buçuk saatlik bir uçuş gerçekleştirildi.

Kulüp, New York hava sahasındaki yoğunluk nedeniyle takımın içinde bulunduğu uçağın Virginia semalarında bir saat daha iniş izni beklemek zorunda kaldığını aktardı.

Real Madrid'i bezdiren uçak seyahati: Arda Güler ve tüm takıma kabus - 2

REAL MADRID VAZGEÇTİ

Kabusa dönüşen uçak seyahatinin ardından , kamp için belirlenen Palm Beach'ten vazgeçme kararı aldı.

İspanyol devi, pazar günü New Jersey'de oynanacak olan finale yükselmesi halinde turnuvanın kalan günlerini New York'ta geçirecek ve Palm Beach'e dönmeyecek.

Real Madrid'i bezdiren uçak seyahati: Arda Güler ve tüm takıma kabus - 3

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