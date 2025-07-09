Real Madrid'i bezdiren uçak seyahati: Arda Güler ve tüm takıma kabus

ÖNCE GEÇİCİ OLARAK BEKLETİLDİ Milli futbolcu Arda Güler'in de yer aldığı özel uçak, hava koşulları nedeniyle West Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nda geçici olarak bekletildi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sona gelinirken, yarı finalde Real Madrid ile PSG karşı karşıya gelecek. İspanya devi, yarı final maçı için New York'a gitti ancak seyahat, planlanandan oldukça geç bir şekilde gerçekleştirilebildi.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Yeşil ışık verilmesiyle birlikte kalkış izni alan uçak, New York'a hareket etti. Bu durumun ardından Real Madrid; teknik direktör Xabi Alonso, oyuncular Valverde, Courtois ve Jacobo’nun katılacağı basın toplantısını önce erteledi sonra ise iptal etti.

İNİŞ İZNİ BEKLENDİ



Real Madrid kulübünün aktardığı bilgilere göre yaklaşık 1 saatlik gecikmeyle birlikte uçak havalandı ve LaGuardia Havalimanı'na iki buçuk saatlik bir uçuş gerçekleştirildi.

Kulüp, New York hava sahasındaki yoğunluk nedeniyle takımın içinde bulunduğu uçağın Virginia semalarında bir saat daha iniş izni beklemek zorunda kaldığını aktardı.