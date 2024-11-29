Real Madrid'i korkutan kaza: Takım otobüsü kamyonla çarpıştı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından İspanya'ya doğru yola çıkan Real Madrid otobüsünün İngiltere'nin Warwick şehrinde kaza yaptığı görüldü.

Warwickshire Polisi yaptığı açıklamada, "Görevlilerimiz, Hockley Heath için 16. kavşak ile Warwick için 15. kavşak arasında M40 güney yönünde bir otomobil, bir kamyon ve Real Madrid futbol takımının otobüsünün karıştığı bir çarpışma ihbarına yanıt verdi. Neyse ki kimse ciddi şekilde yaralanmamıştır. Real Madrid'in oyuncuları o sırada otobüste değildi." dedi.

Takımlar genellikle bir Avrupa maçından hemen sonra ülkelerine uçarlar.

Ancak oyuncular ve teknik ekip İspanya'ya geri dönmüş olsalar bile, otobüslerinin Madrid'e geri götürülmesi gerekmektedir.

KAZA İLK KEZ OLMUYOR

Real Madrid takm otobüsünün Şubat ayında benzer bir olayla kazaya karışmıştı.

Carlo Ancelotti'nin takımı RB Leipzig ile Şampiyonlar Ligi karşılaşması için yola çıkmış ve havaalanındaki grev nedeniyle Leipzig yerine Erfurt'a uçmuştu.

Bu nedenle yolculuklarını 160 kilometrelik bir otobüs yolculuğu ile tamamlamak zorunda kalmışlar ve Alman Bild gazetesi beyaz bir Toyota ile çarpıştıklarını bildirmişti.

İşte Real Madrid takım otobüsünün kaza görüntüleri: