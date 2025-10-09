Real Madrid'in Arda Güler kararı açıklandı: Dünyaca ünlü kulübe hiç beklemediği cevap!
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İspanya La Liga devi Real Madrid, yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile uzun yıllar sürecek bir sistemin ilk adımını bu sezon attı.
Takımına yeni bir oyun planı kazandırmak isteyen ve hem oyuncu iletişimi hem de performansıyla dikkat çeken İspanyol çalıştırıcının kadrosunda vazgeçmediği isimler yer alıyor.
XABI ALONSO İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Her futbolcusuna şans veren Xabi Alonso'nun bu sezon en çok güvendiği isimlerden biri de milli futbolcu Arda Güler...
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Genç teknik adamın gelişiyle birlikte Real Madrid kadrosunda daha büyük bir sorumluluk üstlenen başarılı futbolcu, ortaya koyduğu oyunla da adından bir hayli söz ettirdi.
REAL MADRID'İN ARDA KARARI
Fichajes, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğine dair kulüp içinde verilen kararı açıkladı.
Haberde Arda Güler'in Real Madrid kariyerinin; Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasıyla bambaşka bir seviyeye geldiğine dikkat çekilirken, Xabi Alonso'nun görevi devralmasıyla birlikte takımın kilit isimlerinden biri olduğuna vurgu yapıldı.
Takımın santrforu Kylian Mbappe için muhteşem bir partner olduğu aktarılan Güler'in performansıyla fark yarattığı yazıldı.
Haberin devamında Real Madrid'in Arda Güler için gelen hiçbir teklifi dikkate almayacağı belirtildi.
ARDA GÜLER'İ İSTEYEN DEVLER
Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle United'ın radarında olduğu iddia edilen Güler için Xabi Alonso'nun da görüşüne yer verildi.
"SİSTEMİN TEMEL TAŞI"
Başarılı çalıştırıcının Arda Güler'i yeni sisteminin temel taşı olarak gördüğü ve dokunulmaz olarak belirlediği ifade edildi.
REAL MADRID PERFORMANSI
Bu sezon Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 16 maça çıkan 20 yaşındaki yıldız isim, 4 gol-6 asistlik bir performans sergiledi.
