Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Mourinho yüzünden ayrılık aşamasında

Real Madrid' de Mourinho döneminden rahatsız olan futbolcuların sayısı hızla artıyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre bu sezon sadece 4 dakika forma giyebilen ve özellikle Vinicius Jr'un formsuz olmasına rağmen Mourinho tarafından görmezden gelinen Endrick de Souza ayrılığın eşiğinde.

İtalyan gazetesi haberinde, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de tavsiyesi ile Endrick de daha çok oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Tıpkı geçen sezonun ikinci yarısı Lyon'a kiralanması gibi.

Brezilyalı forveti yaz transfer döneminde de isteyen İtalyan kulübü Roma da ara transferde bir kez daha şansını deneyecek.

OPSİYONLU KİRALAMA PLANLANIYOR

Ancak Real Madrid 'in de 2024'te 50 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Endrick'i ucuza bırakmayacağını düşünen Roma cephesi öncelikle opsiyonlu kiralama formülünü düşünüyor.

Ara transferde büyük paralar harcamak istemeyen Roma 30-35 milyon Euru bandında bir satın alma opsiyonu teklif etmeyi planlıyor Real Madrid'e. Ayrıca Endrick'in menajerlik şirketi Roc Nation ile de yaz aylarından beri temaslar sürüyor.