Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızının 8 milyon dolarlık evinde yangın çıktı: Ekipler anında olay yerine gitti!

Liglere verilen milli ara ile birlikte milli takımlarına davet edilen futbolcular, ülkelerinin yolunu tuttu. Real Madrid 'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior da Brezilya Milli Takımı'nın Güney Kore ve Japonya ile oynayacağı hazırlık maçları için önce ülkesine ardından kafileyle birlikte Güney Kore'ye gitti. Başarılı futbolcunun milli takımına gitmesinin ardından İspanya'nın Madrid şehrinin Alcobendas bölgesinde bulunan evinde yangın çıktı.

Yangının evin bodrum katında çıktığı ve saunanın tavanından başladığı öğrenildi. ESPN'in haberine göre evde bulunan sauna kısmı tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Haberde, yaşanan olayın 11.00 civarında meydana geldiği ve Madrid İtfaiyesi'ne hemen haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin saat 12.00 civarında yangını tamamen kontrol altına aldığı ifade edildi.

Perşembe günü çıkan yangında Vinicius Junior'un evde bulunmadığı ancak görevlilerin ve arkadaşlarının evde yer aldığı kaydedildi.



Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı da bildirilirken, oluşan hasarın boyutuyla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.



8 MİLYON DOLARA SATIN ALDI



Vinicius Junior'un evini Madrid'in La Moraleja semtinde 8 milyon dolara satın aldığı yazıldı. Beş yatak odası bulunan evin konfor ve lüks için tasarlandığı, geniş yaşam alanları, son teknoloji spor salonu ve çeşitli eğlence tesisleriyle donatıldığı vurgulandı.

İHANET MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Brezilyalı fenomen Virginia Fonseca, Real Madrid’in yıldız futbolcusu Vinicius Junior ile yaşadığı birlikteliği noktalama kararı almıştı.



Brezilya basınında yer alan haberlere göre ayrılığın nedeni ihanet... Fonseca, genç futbolcunun başka kadınlarla mesajlaştığını fark edince ilişkiye son vermişti.



Ünlü fenomenin, ihanetin ortaya çıkmasının ardından futbolcuyu evden kovduğu da iddia edilmişti.