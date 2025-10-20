Real Madrid'in eski yıldızı felç geçirdi: Bir dönem Süper Lig'de de oynamıştı
Real Madrid'in eski yıldızı Royston Drenthe felç geçirdi. Yıldız futbolcu bir dönem Süper Lig'de de mücadele etmişti.
Bir dönem Feyenoord ve Real Madrid gibi takımların formasını terleten Royston Drenthe, zor günler geçiriyor.
Hollanda basınında yer alan haberlere göre; 38 yaşındaki eski futbolcunun felç geçirdiği açıklandı. Hastanede tedavi gören Drenthe'nin iyi bir ilerleme kaydettiği aktarıldı.
YOLU TÜRKİYE'DEN DE GEÇTİ
Drenthe, 2015 yılında Süper Lig'de Kayseri Erciyesspor'da da forma giymişti.
Son olarak 2023 yılında Hollanda 3. Lig ekibi Kozakken Boys forması giyen Drenthe futbola veda etmişti.
"ŞOK OLDUM"
Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Heracles maçı sonrası Drenthe'yle ilgili konuştu.
Hollandalı teknik adam, "Gerçekten şok oldum. Thorbecke'de birlikte okula gitmiştik. Umarım kendisi ve ailesi için çok kötü olmaz, bekleyip göreceğiz." dedi.
