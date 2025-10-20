Real Madrid'in eski yıldızı felç geçirdi: Bir dönem Süper Lig'de de oynamıştı

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; 38 yaşındaki eski futbolcunun felç geçirdiği açıklandı. Hastanede tedavi gören Drenthe'nin iyi bir ilerleme kaydettiği aktarıldı.

Bir dönem Feyenoord ve Real Madrid gibi takımların formasını terleten Royston Drenthe, zor günler geçiriyor.

"ŞOK OLDUM"

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Heracles maçı sonrası Drenthe'yle ilgili konuştu.

Hollandalı teknik adam, "Gerçekten şok oldum. Thorbecke'de birlikte okula gitmiştik. Umarım kendisi ve ailesi için çok kötü olmaz, bekleyip göreceğiz." dedi.