Real Madrid'in Kylian Mbappe planı

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe'nin bir sonraki durağı merak ediliyor.



Bild'in haberine göre, Fransız yıldız gelecek sezondan itibaren Real Madrid forması giymek istiyor. 25 yaşındaki oyuncunun kararında Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma faktörünün etkili olduğu belirtildi.

İSTEDİĞİ MAAŞ BELLİ OLDU

Yıldız futbolcunun Real Madrid'den 70 milyon euroluk bir maaş beklentisi olduğu da belirtildi.

Ancak İspanya'daki mali denetimler gerekçesiyle İspanyol devinin bu maaşı ödemesinin imkansız olduğu aktarıldı.

Florentino Perez'in Mbappe'ye 35 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Ayrıca dünya yıldızının annesi için en az 100 milyon euroluk bir komisyon bedelinin de bulunduğu biliniyor.

PSG'NİN TEKLİFİ

Öte yandan Paris Saint-Germain'in ise golcü futbolcuya 100 milyon euroluk bir maaş teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Kylian Mbappe, PSG formasıyla 286 resmi maça çıktıi. Fransız futbolcu bu mücadelelerde 240 gol atıp 104 asistlik performans sergiledi.