Real Madrid'in parlayan yıldızından itiraf: "Arda Güler bir kahin, golü saatler önce söyledi"

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid'in Borussia Dortmund'u 3-2 yendiği maça milli futbolcu Arda Güler damga vurdu.



Güler; takımının üç golüne iki asistle doğrudan skor katkısı verirken, oyun içi performansıyla da izleyenleri adeta büyüledi.



YÜZDE 96'LIK PAS İSABETİ



Maça ilk 11'de başlayan ve iki asist yapan Arda Güler, 78 kez topla buluştu. 68 pas denemesinin 65'inde isabet sağlayan ve yüzde 96'lık oranla oynayan Güler, üç ortasının ikisinde takım arkadaşlarını topla buluşturdu. Üç kez ikili mücadeleye giren Arda Güler, ikisinden galibiyetle ayrıldı.



Arda Güler'in asistinde ağları sarsarak Real Madrid'in ilk golünü kaydeden Gonzalo Garcia, karşılaşmanın ardından DAZN'a verdiği röportajda itirafta bulundu.



"ARDA BANA MAÇTAN ÖNCE SÖYLEDİ"



Golden önce Arda ile konuştuğunu söyleyen Garcia, "Attığım gol mü? Bunu konuşmuştuk. Maçtan önce biliyordum. Daha önce de söyledi, savunma ilerideydi. Arda bana, boşluk olursa topu göndereceğini söyledi. Ben de oradaydım ve golü attım." ifadelerini kullandı.



Maç sonunda Garcia, gol sevincini sosyal medya hesabından paylaşırken Arda, "Ne forvet ama" yorumunda bulundu.

Gonzalo'nun açıklamaları sonrasında sosyal medyadan "Arda Güler bir kahin" ve "Saatler önce golü söylemiş" yorumları yapıldı.

ALONSO: "HARİKA BİR SOL AYAĞI VAR"



Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, karşılaşmanın ardından müsabakada iki asist yapan Arda Güler'in performansı ile ilgili yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi:



"Özellikle ilk yarıda takıma çok yardımcı oldu, çok iyiydi. Harika bir sol ayağı var. Hepimizin ona yardımcı olması gerekiyor. Bir futbolcu oynayarak gelişir ve biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz."



STADYUMDAN ALONSO İLE BİRLİKTE AYRILDI



Öte yandan Arda Güler'le Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso stadyumdan birlikte ayrıldı. Arda ve Xabi'nin stat çıkışında maçı değerlendirdiği anlar İspanyol basınında gündem oldu.