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Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu yenilendi

Real Madrid, yenilenen stadyumu Santiago Bernabeu'nun son halinden görüntüler yayınladı.

Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu yenilendi

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, yeni stadyumu için geri sayımda.

İspanyol devi, yenilenen stadyumu Santiago Bernabeu'nun son halini paylaştı.

Kapasitesi de artırılan stadyum konserlere, tenis maçları, fuarlar ve basketbol maçlarına da ev sahipliği yapacak.

Madridli taraftarlar Gatafe maçında tribündeki yerlerini alacak.

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