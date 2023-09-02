Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu yenilendi

Real Madrid, yeni stadyumu için geri sayımda.



İspanyol devi, yenilenen stadyumu Santiago Bernabeu'nun son halini paylaştı.



Kapasitesi de artırılan stadyum konserlere, tenis maçları, fuarlar ve basketbol maçlarına da ev sahipliği yapacak.



Madridli taraftarlar Gatafe maçında tribündeki yerlerini alacak.



İŞTE TEKNOLOJİYLE BÜTÜNLEŞEN YENİ BERNABEU

🏠🤩 ¡Un ESPECTACULAR Bernabéu para el regreso a casa!

🎥 El VÍDEO COMPLETO de nuestro estadio en #RMPlay. pic.twitter.com/rTNw3kB05C — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 1, 2023 Yokluktan doğan golcü Enis Destan Haberi Görüntüle