Real Madrid'in Trent Alexander-Arnold ısrarı: "Ya hep ya hiç"

İspanyol devi Real Madrid, gelecek sezon için kadro planlamaları kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor.

CARVAJAL'İN HALEFİ OLACAK

Telegraph'ın haberine göre, eflatun-beyazlıların "ya hep ya hiç" transfer politikasıyla Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Trent Alexander-Arnold bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol devi, 26 yaşındaki Alexander-Arnold’u Dani Carvajal’in uzun vadeli ikamesi olarak belirledi.

Ancak Liverpoollu savunma oyuncusunun diğer kulüplerle ön sözleşme görüşmeleri yapmasına izin verilmesine rağmen henüz herhangi bir anlaşma sağlanmış değil.

Alexander-Arnold’un Anfield’daki sözleşmesinin bitmesine beş aydan az bir süre kaldı ve eğer yeni bir anlaşma yapmazsa, yaz transfer döneminde bonservissiz olarak takımdan ayrılabilecek.

ARA TRANSFERDE TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Real Madrid, ara transfer döneminde İngiliz futbolcu için 25 milyon euroluk bir teklif de bulundu ancak anlaşma zemini sağlanamadı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Alexander-Arnold, Liverpool’daki geleceği hakkında sessizliğini koruyor.

Premier Lig şampiyonluğu için mücadele eden Arne Slot’un takımıyla odaklanmış durumda ve 2019 Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere koleksiyonuna bir büyük zafer daha eklemeye çalışırken dikkatinin dağılmasını istemiyor.