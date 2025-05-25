Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu: 3 yıllık imza

Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde beklentilerin uzağında kalan eflatun-beyazlıların yeni teknik direktörü belli oldu.

Real Madrid'de teknik direktörlük görevine eski oyuncusu Xabi Alonso getirildi.

2018-19 sezonunda Real Madrid altyapısında teknik direktör olarak görev yapan Alonso, 2019-20 sezonunda ise Real Sociedad B Takımı'nın başına geçmişti.



İspanyol Teknik Direktörü 5 Ekim 2022 yılında Alman ekibi Bayer Leverkusen'in başına geçerken 140 karşılaşmada 2.14 puan ortalaması tutturdu.

43 yaşındaki Xabi Alonso, Bayer Leverkusen kariyerinde Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı.

3 YILLIK İMZA

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada Xabi Alonso'nun 1 Haziran 2025'ten 30 Haziran 2028'e kadar önümüzdeki üç sezon boyunca Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapacağı duyuruldu.