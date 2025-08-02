Real Madrid'in yıldız ismine büyük şok: 4 yıl hapsi isteniyor!

İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen genç futbolcu Raul Asencio için 4 yıl hapis cezası talep ediliyor.



San Bartolome de Tirajana (Gran Canaria) 3 Numaralı Soruşturma Mahkemesi; Raul Asencio ile Real Madrid'in genç takımlarındaki eski takım arkadaşları Andres Garcia, Ferran Ruiz ve Juan Rodriguez'i, biri 18 yaşının altında olan iki kadının cinsel içerikli görüntülerini kaydedip, rızaları olmadan yaymak suçundan resmen dava etmişti.

Suç iddiasının ayrıntılarında olay esnasında futbolculardan birinin 18, diğerinin ise 16 yaşında olduğu aktarıldı.



"ASENCIO'NUN TEK BAĞLANTISI..."

Asencio için görülen duruşmada ise oyuncunun bu olaylarla tek bağlantısının çekilen görüntüleri bir arkadaşına göstermek için istemesi olduğu belirtildi.