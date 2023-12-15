Real Madrid'in yıldızı David Alaba Suudi Arabistan'a gidiyor

Real Madrid'in yıldızı David Alaba için ortaya önemli bir iddia atıldı.



Transfer olduğundan bu yana takımın önemli isimlerinden olan ve büyük başarılar kazanan yıldız savunmacı için Suudi Arabistan'dan bir takım devrede.



İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Önce Benzema'yı da kadrosuna katan Al-Ittihad bu sefer de David Alaba'yı kadrosuna katmak istiyor.



Alaba'ya yıllık 20 milyon euro teklif edildi. Alaba'nın transfer döneminin açılmasıyla birlikte imza atacağı öne sürüldü.

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