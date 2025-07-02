Real Madrid tek golle çeyrek finalde
Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın birbirlerine rakip olduğu maçta Real Madrid, Juventus'u 1-0 yenerek Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
ABD'nin ev sahipliği yaptığı 2025 Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın takımı Juventus karşı karşıya geldi.
Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 54. dakikada Gonzalo Garcia'nın golüyle maçı 1-0 kazandı.
Maça ilk 11'de başlayan milli oyunculardan Juventus'ta Kenan Yıldız, 71. dakikada yerini Teun Koopmeiners'e bırakırken, Real Madrid'de Arda Güler 77. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil oldu.
Real Madrid, çeyrek finalde Borussia Dortmund - Monterrey maçının galibiyle karşılaşacak.
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