Real Oviedo-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'da 6. hafta

İspanya La Liga'da 3. hafta mücadelesinde Barcelona deplasmanda Real Oviedo ile kozlarını paylaşacak. Real Madrid'in 5 puan gerisinde yer alan Barcelona, mücadeleyi kazanmak ve puan farkını azaltmak istiyor. Peki, Real Oviedo-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



REAL OVİEDO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Real Oviedo-Barcelona maçı İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanacak. 25 Eylül Perşembe günü saat 22.30'da başlayacak olan mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ



Real Oviedo: Escandell, Ahijado, Calvo, Carmo, Alhassane, Dendoncker, Sibo, Chaira, Reina, Hassan, Rondon



Barcelona: Garcia, Eric Garcia, Araujo, Christensen, Martin, Casado, Pedri, Raphinha, Olmo, Rashford, Ferran

