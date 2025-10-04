Real Oviedo - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da haftanın maç programı belli oldu. Sezonunun iddialı takımlarından Real Oviedo, Levante’yi konuk edecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Real Oviedo - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Real Oviedo, ev sahibi avantajını kullanarak Levante karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Levante ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
REAL OVİEDO - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN?
İspanya LaLiga’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Real Oviedo - Levante mücadelesi bugün saat 15.00’da başlayacak.
Oviedo'da, Estadio Nuevo Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.