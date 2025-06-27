Real, Salzburg engelini rahat geçti

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 3. maçında Salzburg'la karşı karşıya geldi.



Salzburg'u 3-0'lık skorla mağlup eden Madrid ekibi, 7 puanla gruptan lider çıkıp son 16 turuna kaldı.



Real Madrid'in gollerini 40. dakikada Vinicius, 45+3'te Valverde ve 84'te Gonzalo attı.



Milli futbolcu Arda Güler ise ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika sahada kaldı ve yerini Modric'e bıraktı.

JUVENTUS'LA EŞLEŞTİ

Real Madrid son 16 turunda Juventus ile eşleşti. Böylece milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirine rakip oldu.