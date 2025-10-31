Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Real Sociedad - Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Athletic Bilbao zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



REAL SOCİEDAD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Real Sociedad - Athletic Bilbao kozlarını paylaşıyor. San Sebastian'da, Reale Seguros Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

