Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )
İspanya’da heyecan Real Sociedad - Athletic Bilbao maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Real Sociedad - Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Athletic Bilbao zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
REAL SOCİEDAD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Real Sociedad - Athletic Bilbao kozlarını paylaşıyor. San Sebastian'da, Reale Seguros Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.