Real Sociedad-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
18.01.2026 15:20
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı kızışırken, futbolseverlerin gözü bu hafta sonunun en kritik mücadelelerinden Real Sociedad-Barcelona maçına verildi. Hansi Flick yönetimindeki hücum makinesi Barcelona, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Real Sociedad karşısında galibiyet arayacak. Peki, Real Sociedad-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 20. hafta mücadelesinde Real Sociedad, evinde Katalan devi Barcelona'yı konuk ediyor. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Real Sociedad-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
REAL SOCİEDAD-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
Saat 23.00'da başlayacak olan mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.