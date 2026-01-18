La Liga'nın 20. hafta mücadelesinde Real Sociedad, evinde Katalan devi Barcelona'yı konuk ediyor. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Real Sociedad-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL SOCİEDAD-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.



Saat 23.00'da başlayacak olan mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.