Real Sociedad-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda rövanş karşılaşmalarında heyecan start alıyor. Haftanın dikkat çeken maçında Real Sociedad ile PSG çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Paris'teki maçta PSG, Mbappe ve Barcola’nın golleriyle 2-0 kazanmayı başarmıştı. Bu akşam yapılacak maçın saati ve yayıncı kanalı da belli oldu. İşte, Real Sociedad-PSG maçı hakkında bilgiler...



REAL SOCİEDAD-PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, Real Sociedad-PSG mücadelesi bu akşam yapılacak.



Müsabaka TSİ 23.00'da başlayacak. Mücadele TV8,5 ekranlarında şifresiz futbolseverlerle buluşacak.



ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.