İspanya La Liga 'nın 5. haftasında Real Madrid zorlu Real Sociedad karşısında galibiyet arayacak. La Liga'da ikinci sırada yer alan Real Madrid, Sociedad karşısında kazanıp Barcelona'ya yakın takibini sürdürmek istiyor. Peki, Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? REAL SOCİEDAD-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad sahasında Real Madrid'i konuk edecek. 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

ANCELOTTİ'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI



İtalyan çalıştırıcı Real Sociedad maçı öncesinde yaptığı açıklamada "Arda iyi iş çıkardı. Daha da önemli olacak, daha çok öne çıkacak. Valladolid karşısında ilk 11'deydi.

Onu tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum. Aslında bu kadroda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu hiç görmüyorum." ifadelerini kullandı.