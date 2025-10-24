Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Real Sociedad - Sevilla karşı karşıya geliyor. Sevilla zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



REAL SOCİEDAD - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Real Sociedad - Sevilla kozlarını paylaşıyor. San Sebastian'da, Reale Seguros Stadyumu'nda oynanacak mücadele 24 Ekim cuma günü saat 22.00’ da başlayacak ve tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

