Real Sociedad'ta maç öncesi trajik kaza: Taraftar yaşamını yitirdi

Real Madrid'in La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad'ı 2-0 mağlup ettiği mücadele öncesinde bir Sociedad taraftarının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

57 yaşındaki taraftarın Reale Arena'nın 5 numaralı kapısındaki merdivenlerden düştükten sonra kafasına şiddetli bir darbe aldı.

Kısmi felçli olduğu ve koltuk değnekleri kullandığı belirtilen taraftarın düştükten sonra bilincini kaybettiği kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan taraftar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İspanyol polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

SİYAH KOL BANTLARI VE 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Real Sociedad'tan yapılan açıklamada, "Real Sociedad, dün Reale Arena'ya girmek üzereyken kaza sonucu hayatını kaybeden kulüp üyesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Merhumun ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. A takım Salı günü Mallorca'da siyah kol bantlarıyla oynayacak ve ayın 28'inde Valencia ile oynanacak maç sırasında Reale Arena'da bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır."