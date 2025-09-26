Rebecca Allen, Fenerbahçe Opet’e imza attı

6 Kasım 1992’de Wangaratta’de dünyaya gelen başarılı oyuncu henüz 16 yaşındayken Avustralya Kadınlar Ulusal Basketbol Ligi tarafından keşfedildi. Sırasıyla Dandenong Rangers, Avustralya Spor Enstitüsü, Melbourne Boomers ve Güney Doğu Queensland Stars formalarını giydi. Yıldız oyuncu 2014 yılında Avustralya Kadınlar Ulusal Basketbol Ligi Robyn Maher Yılın Savunma Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.



2011 FIBA 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası’nda ilk kez Avustralya Milli Takım forması giyen Allen, Türkiye’de düzenlenen 2014 Dünya Şampiyonası’nda A Milli Takım forması ile parkeye çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu. Milli takımda gösterdiği başarılı performans yıldız oyuncunun WNBA yolunu açtı. 2015’te New York Liberty ile sözleşme imzaladı. Yedi sezon boyunca New York Liberty forması giyen Rebecca Allen, 2023 yılında Connecticut Sun kadrosunda yer alırken 2025 yazında Chicago Sky’a transfer oldu. Avrupa kariyerini ise Valencia formasıyla kazandığı EuroCup ve FIBA Super Kupa şampiyonluklarıyla süsledi.



Milli Takım Başarıları:



2014 FIBA Dünya Kupası - Bronz Madalya



2018 FIBA Dünya Kupası - Gümüş Madalya



2019 FIBA Asya Kupası - Bronz Madalya



2020 Tokyo Olimpiyatları



2022 FIBA Dünya Kupası - Bronz Madalya



Avrupa ve Avustralya Kariyeri:



2009-2010: Dandenong Rangers (Avustralya- WNBL)



2010-2012: Australian Institute (Avustralya- WNBL)



2012-2015: Melbourne Boomers (Avustralya- WNBL)



2015-2016: South East Queensland Stars (Avustralya- WNBL)



2016-2017: Good Angels Kosice (Slovakya)



2017-2018: ASVEL Féminin (Fransa)



2020-2025: Valencia Basket (İspanya)