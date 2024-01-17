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Rebic, Beşiktaş’ta ilk golünü attı

Beşiktaş’ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü Türkiye Kupası 5. Turu'nda Eyüpspor’a karşı attı.

Rebic, Beşiktaş’ta ilk golünü attı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda , evinde Eyüpspor’u 4-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda Cenk Tosun ve 87. dakikada Ante Rebic’ten geldi.

İLK GOL

Kartal’ın Hırvat oyuncusu Rebic, böylelikle siyah-beyazlılarda ilk golünü kaydetmiş oldu.

Süper Lig’de 11, Avrupa Konferans Ligi’nde de grup ve eleme aşamalarında toplam 6 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcunun 4 asisti bulunuyordu.

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