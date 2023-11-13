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Rebic’ten son 3 maçta 3 asist

Beşiktaş'ta Ante Rebic'in performansı artmaya başladı. Hırvat futbolcu forma şansı bulduğu son 3 mücadelede verdiği kilit paslar ile 3 asist kaydetti.

Rebic’ten son 3 maçta 3 asist

’ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic, siyah-beyazlı forma ile çıktığı son 3 karşılaşmada 3 asist yaptı.

Sezon başında Beşiktaş’a transfer olan ancak bekleneni veremeyen Rebic'in performansı yükselmeye başladı.

Hırvat futbolcu, oynadığı son 3 mücadelede 3 asistle hücum hattına verdiği destek ile dikkat çekti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Bodo Glimt'e 2-1 kaybedilen maçta siyah-beyazlıların tek golünün asistini yapan Rebic, Süper Lig’de Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında da 1’er gol pası vermeyi başardı.

Sezon başında kadroya katılan ve kondisyon eksikliğinin yanı sıra yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki orta saha, 12 müsabakada 348 dakika süre alabildi. Rebic, siyah-beyazlı forma ile henüz gol sevinci yaşayamadı.

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