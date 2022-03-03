Red Bull pilotu Max Verstappen'den tarihi sözleşme

Max Verstappen, Red Bull ile Formula 1 tarihindeki en büyük sözleşmelerden birine imza attı. Dünya şampiyonu genç pilot her sezon başında 40 milyon sterlin kazanacak. Yeni sözleşmesiyle beraber Verstappen'in 2028 yılına kadar Red Bull Takımı'nda kalması bekleniyor. Lewis Hamilton'un ise gelecek yıl sona erecek 80 milyon sterlinlik iki yıllık kontratı bulunuyor.

F1'deki ilk çıkışını 17 yaşındayken yapan ve bir yıl sonra Reb Bull'daki ilk zaferini kazanarak en genç galibiyete ulaşan Verstappen, yeni sezonda da Hamilton ile birlikte şampiyonluğun en büyük adaylarından.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, uzun süredir Verstappen'e hayran olduğunu meslektaşı Christian Horner'a söyledi. Hamilton emekli olduğunda Wolff'un bir numaralı hedefinin Verstappen olacağı konuşuluyor.

Formula 1'de yeni sezon 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak.

''BEŞİKTAŞ OYUNU KAZANDI, MAÇI KAZANAMADI''