Reece James'ten kırmızı kart açıklaması

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea, Arsenal'i ağırladı.

"Londra Derbisi"nde taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Arsenal 30 puanla liderliğini sürdürürken, Chelsea 24 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

"Mavililer"de Moises Caicedo, Mikel Merino'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Chelsea'nin kaptanı Reece James, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DOMİNE ETTİK"

10 kişi kalmalarına rağmen sahadaki üstünlüklerini kaybetmediklerini belirten 25 yaşındaki oyuncu, "60 dakika 10 kişi oynadık ve karşımızda bu ligin lideri vardı. Zor olacağını biliyorduk ancak bana kalırsa galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Bu kadar yaklaşmışken 3 puanı kaçırmak çok acı. Oyunun her alanını domine ettik. Bu, bizim kim olduğumuzu ve ne için savaştığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.