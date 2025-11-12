Reece James'ten takım arkadaşlarına Dünya Kupası uyarısı

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran ile 19 Temmuz arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Belirlenen tarihler arasında beklenen hava sıcaklığının ortalam 33 derece olacak olması futbolseverleri düşündürüyor.

Geçtiğimiz yaz ABD'de düzenlenen "FIFA Kulüpler Dünya Kupası"na da yaşanan ekstrem hava koşulları damga vurmuştu.

Bu turnuvaya Chelsea ile katılan ve ekstrem hava koşullarını deneyimleme şansını yaşayan Reece James, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu.

"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZ AN DA SICAKLIĞI HİSSEDİYORDUK"

Özellikle İngiltere'de forma giyen oyuncular için hava koşullarının çok zorlu olacağını söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Sıcakta oynamak çok zor olacak. Bunun herkes farkında. Ama en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Özellikle İngiltere'de oynayan futbolcular için bu koşullar daha zorlayıcı olacak. Geçen sene otelden dışarı adım attığımız an sıcaklığı hissediyorduk. Orada kaldığınız süre boyunca, bir yere yerleşip yapabildiğiniz şeyleri sınırlamaya çalıştığınızda, buna uyum sağlıyorsunuz. Daha geç saatlerde, hava çok sıcak ve nemli olmadığında başlamak kesinlikle yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"SAHA KOŞULLARI DA İYİ DEĞİLDİ"

FIFA Kulüpler Dünya Kupası sırasında stadyum koşullarının da iyi durumda olmadığını söyleyen James, "Stadyumun çimleri de en iyi halinde değildi. Ama umuyorum ki Dünya Kupası'nda bu sorun düzelir." diyerek konuşmasına son verdi.