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Reguilon transferinde Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışı

Beşiktaş'ın Tottenham'da kadroda düşünülmeyen Sergio Reguilon'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öne sürüldü. Ayrıca İspanyol oyuncu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu kaydedildi.

Reguilon transferinde Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışı

Sol bek arayışlarını sürdüren için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Todofichajes'in haberine göre, Tottenham forması giyen ve kadroda düşünülmeyen Sergio Reguilon'un Beşiktaş'a transfer olabileceği öne sürüldü. 

'nin de bu transfer için devrede olduğu ve siyah-beyazlıların İspanyol oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği kaydedildi.

27 yaşındaki oyuncu Tottenham formasıyla çıktığı 67 resmi maçta 2 gol atıp, 8 asistlik katkı sağladı. 

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