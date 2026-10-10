Reis: Kırmızı karta kadar her şey çok iyi gidiyordu. Kazanmayı hak ettik

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor 'u 3-0 yenen Trabzonspor 'da teknik direktör Thomas Reis, "90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğinizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim." dedi.



Reis, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, şunları söyledi:

Trabzonspor olarak çok güzel bir performans sergilediler. Kazanmayı hak ettik. Rakibimizden çok daha iyiydik.

Her şey kırmızı karta kadar iyi gidiyordu. Melih de kırmızı kart sonrası çok üzgündü fakat takım arkadaşları onun için de elinden geleni yaptı.

"BU TAKIMIN RUHU VAR"

Göreve 2'de 2 ile başlamasının takım ruhuyla alakalı olduğunu belirten Reis, "Çok iyi bir takım ruhu gösteriyoruz. Hem hücumda hem savunmada bu ruhu sergiliyoruz. Adım adım gitmek zorundayız. Çok maç oynayacağımız, kolay olmayacak bir periyoda giriyoruz. Ancak oyuncularımızın sağlığına kavuşması ve geri dönmesiyle birlikte ilk 11 kararı vermek benim için tatlı bir zorluk olacak." dedi.