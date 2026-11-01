Reis: Sahadaki başarı benim değil takımın ortak eseridir

Thomas Reis maçın ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi: "İlk yarı özelinde maça girmekte zorlandık. Oyun kurulumu ve hareketlerimizde ağırdık ama ilk golü bulmak önemliydi maçı açabilmek için. Duran toplar da bunu bize sağladı. İdmanlarda da buna çok içalıştık. İkinci yarı daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik. Takımdan memnunum"

Reis galibiyet serisi için de , "Bunu duymak güzel ama ben bu takımın parçasıyım. Övgüyü hakeden takım ben değilim. Tarihe geçmek tabiki güzel ama oyuncularım da sıkı calışıyorlar. Bizim için önemli olan takımın kazanması ve sıradaki maçları kazanma. Umarım sakat oyuncularım da bir an önce takıma dönerler ve seriyi devam ettiririz" ifadesini kullandı.