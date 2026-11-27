UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Bulgaristan 'ın CSKA Sofya takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor 'da teknik direktör Thomas Reis karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Oyuna başlangıçlarının iyi olmadığını belirten Reis, şöyle devam etti:

"Fiziksel, ikili mücadelenin olacağını ifade etmiştik. Şanssız da bir gol yedik. Ama ikinci yarı çıkmadan önce oyuncularımızla yaptığımız konuşmada devre arasında onlara inanmamız gerektiğini, bunu çevirebileceğimizi söyledim.

Aslında ikinci yarının geneline bakınca 3-4 tane de çok iyi gol pozisyonu yakaladığımızı söyleyebiliriz. İlk yarıda da aslında çok iyi bir tane bir gol fırsatımız vardı. Genelde son dakika golüyle kazanılan galibiyetler sonrası şanslı olunduğu düşünülebilir.

Ama bizim adımıza durum böyle değil diye düşünüyorum. Çünkü 60-65 sonrasında daha güçlü kaldığımızı, daha güçlü olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum."