Reis'ten şans vurgusu. "Şansla değil güçlü olduğumuz için kazandık"
27.11.2026 02:52
Thomas Reis, oyunun son yarım saatinde önemli gol pozisyonlarına girdiklerini ifade etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Son dakika golleri ile kazanılan maçlardan sonra 'şanslı' denilir ama biz daha güçlü olduğumuzu göstererek kazandık" dedi.
UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Oyuna başlangıçlarının iyi olmadığını belirten Reis, şöyle devam etti:
"Fiziksel, ikili mücadelenin olacağını ifade etmiştik. Şanssız da bir gol yedik. Ama ikinci yarı çıkmadan önce oyuncularımızla yaptığımız konuşmada devre arasında onlara inanmamız gerektiğini, bunu çevirebileceğimizi söyledim.
Aslında ikinci yarının geneline bakınca 3-4 tane de çok iyi gol pozisyonu yakaladığımızı söyleyebiliriz. İlk yarıda da aslında çok iyi bir tane bir gol fırsatımız vardı. Genelde son dakika golüyle kazanılan galibiyetler sonrası şanslı olunduğu düşünülebilir.
Ama bizim adımıza durum böyle değil diye düşünüyorum. Çünkü 60-65 sonrasında daha güçlü kaldığımızı, daha güçlü olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum."
Reis, artık dikkatlerini pazartesi günü ligde oynayacakları Göztepe deplasmanına vereceklerini söyledi.
"İyi bir tutum, iyi bir davranış gösterdik." diyen Reis, "Bizim adımıza şu an yapmamız gereken şey bir sonraki zor maçımız, pazartesi günü oynayacağımız zor maçımıza hazırlanmak. Şu an önce dinleneceğiz. Ondan sonra yüzümüzde bir gülümsemeyle birlikte ve 3 puanla birlikte evimize döneceğiz." şeklinde konuştu.
"SAKAT FUTBOLCULAR GÖZTEPE MAÇINDA DA YOK"
Alman teknik adam, sakat futbolcuların Göztepe maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili olarak ise, "Aslında ben son maçın ardından sakat oyuncuların iki maçta da oynamayacağını söylemiştim. Dolayısıyla Göztepe maçında da oynamayacaklar.
Ama Avrupa maçlarında statü gereği oynatamadığımız hücum oyuncularımızı o maçta oynatabileceğiz. Ayrıca bu maçta benim tercihen kadroya almadığım ve dinlendirdiğim Savic ve Muçi de o karşılaşmada forma giyebilecek. Bazen oyuncuları dinlendirmek gerekir. Korumak gerekir." dedi.