Rekor bonservisle gitmişti: Ferdi Kadıoğlu'nun en talihsiz dönemi

Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk rekor bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere serüveni kötü başladı.

Milli futbolcu Brighton formasıyla iyi bir giriş yapsa da ayak başparmağından yaşadığı sakatlık, sezonu kapatmasına sebep oldu.

Ferdi, şu ana dek 16 maç kaçırırken, sezon sonuna kadar bu sayının yaklaşık 35'e çıkması bekleniyor.

25 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de forma giydiği 6 sezonda toplam 28 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.

Ferdi bu rakamı sadece 6 aylık Brighton döneminde geçmiş olacak.

Sabah'a konuşan spor yorumcusu Ömer Üründül, Ferdi Kadıoğlu'nun talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirterek, "İlk defa duyuyorum. Ayak başparmağındaki sakatlık dolayısıyla sezonu kapattı." ifadelerini kullandı.

Brighton ile 8 resmi maça çıkan Ferdi, bu mücadelelerde 2 gol sevinci yaşadı.