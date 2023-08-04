Rekor kıran Şahika Ercümen: 3 dakikalık dalış için 20 sene emek verdim

Milli sporcu Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metre dalışta Türkiye rekorunu kırdı. Ercümen, 3 dakika 14 saniyede 100 metreye dalarak yeni rekorun sahibi oldu.

Milli sporcu, Türkiye serbest dalış tarihinde kadınlar ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu unvanını da elde etti.

Çok özel ve anlamlı bir başarı elde ettiğini ifade eden Ercümen, "Şu an tabii duygularım çok yoğun. Bu, ülkemizin 100'üncü yılında da olduğu için çok daha anlamlı benim adıma. Bir dalgıcın da 100 metreyi geçmek, her zaman hedefidir. Bunu başaran ilk Türk olarak tarihe geçmek, çok özel ve anlamlı. Şu anda duygularım tarifsiz. Dalış bittikten sonra saatlerce ağladım. İnşallah başarıların devamı da gelecek." diye konuştu.



"2 SENEDİR BU 3 DAKİKALIK DALIŞ İÇİN HAZIRLANIYORUM"



Geçtiğimiz yıl yine Bahamalar'da sabit ağırlıkla 94 metreye dalan ve 100 metre dalış hedefi için o günden bu yana çalıştığını ifade eden Ercümen, zorlu bir yılı geride bıraktığını ve buna rağmen hedefini başardığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz sene, 94 metre ile Türkiye rekorunu kırmıştım, o zaman da en derin derecelerden bir tanesiydi. Bizde 1 metre bile geçmek, 1 sene çalışma gerektirebiliyor. Benim geçen seneden beri böyle bir hedefim vardı. Çalışmalarımın ardından bu dereceye ulaşmak, büyük bir ivme diyebiliriz. Her sene, derecenizi 5-6 metre artıramayabilirsiniz. İnişleri ve çıkışları olan bir süreçti. 2 senedir bu 3 dakikalık dalış için hazırlanıyorum. Bu 3 dakikalık dalış için aslında 20 sene emek verdim diyebiliriz. Biz aradığımız desteği ülkemizde zor bir süreçten geçtiği için bulamamıştık. Yarışmaya ben tek başıma gittim, paletim kırıldı ve ödünç aldığım palet ile yarışmak zorunda kaldım. Aksiliklerin olduğu bir süreçti. Her şeye rağmen 2 sene önce verdiğim karardan vazgeçmedim, pes etmedim ve 2 sene sonunda bu dalışı başarabildik." şeklinde konuştu.



"O NOKTADA BİR AN YAPAMAYACAĞIM GİBİ HİSSETTİM"



9 gün süren Dünya Serbest Dalış Kupası'nın ilk günlerinin kendisi için çok zorlu geçtiğini ifade eden Ercümen, kırık paletle yaptığı dalışın kendisini moral olarak ilk günlerde olumsuz etkilediğini söyledi. 9 günde 3-4 dalışında hata yaptığını aktaran ve son 2 şansında önce 95, sonra da 100 metreyi geçtiğini vurgulayan milli sporcu, "Bu katıldığım turnuva, dünyanın en prestijli dalış turnuvalarından bir tanesi. Her branştan dünyada ilk 10'da yer alan sporcular özel olarak davet ediliyor. Çıtanın çok yüksek olduğu bir yarışma. 9 günlük sürecin ilk gününde 95 metre ile rekor kırarak başlamak istedim fakat paletim kırıkmış. 95 metreden tek nefesle kırık paletle yukarı çıkmak neredeyse mümkün değil. Tabii bilsem kırık olduğunu almazdık. Yukarıya çıkmakta çok zorlandım. Çıktığımda da bayılmak üzereydim. Dolayısıyla yukarı çıktığımda atlayışın geçerli olması için yapmam gereken 'iyiyim' işaretlerini veremedim. Kırık paletle çıkmanın hissiyatı da kötüydü. Yukarı çıkamayacağım gibi hissettim. Bu durum psikolojimi çok düşürdü. Ondan sonra yaptığım 2-3 dalışta, dalamayacağım gibi geldi. Heyecanlandım ve stres yaptım. Ve üzerine 2-3 kez daha geçersiz dalışlar yaptım ve o noktada bir an yapamayacağım gibi hissettim. Her şey çok aksi gidiyordu. Hayatımda hiç bu kadar zor başlayan bir turnuva geçirmemiştim. Ben üst üste 4 hata yaptım. Öyle olunca çok demoralize oldum. Son 2 hakkım kalmıştı. Çok şükür zihnimi temizleyebildim. Son yaptığım 2 dalışta önce 95 metreye sonra da 100 metreye inerek yarışmanın kaderini değiştirdik." ifadelerini kullandı.