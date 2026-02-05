Rekorla gitmişti, Galatasaray için yeniden Türkiye'de
05.02.2026 15:56
Son Güncelleme: 05.02.2026 17:34
Sacha Boey
Galatasaray Sacha Boey'u yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransız sağ bek imza için İstanbul'a indi.
Galatasaray ile Bayern Münih anlaşmaya vardı.
Sacha Boey bu sezonu kiralık olarak sarı kırmızılılarda tamamlayacak.
Fransız futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve transferi tamamlaması için Türkiye'ye geldi.
GEÇEN SEZON GİTTİ
Galatasaray Boey'ü geçen sezon devre arasında 30 milyon euro karşılığında Alman devine satmıştı.
Galatasaray ara transfer döneminde Renato Nhaga, Yaser Asprilla ve Noa Lang'ı kadrosuna kattı.
Boey havalimanında böyle görüntülendi
REKOR KIRMIŞTI
Sacha Boey'un Bayern Münih'e 30 milyon euro karşılığındaki transferi Süper Lig tarihine geçmişti.
Boey, Süper Lig'in en pahalı transfer satışı olarak rekor kırmıştı.
Boey, Galatasaray'a Rennes'ten 5 milyon 650 bin euro karşılığında gelmişti.
Sacha Boey Galatasaray formasıyla