Rekorla gitmişti, Galatasaray yeniden getirmek istiyor
05.02.2026 15:56
Sacha Boey, Galatasaray'ın dördüncü transferi olacak
Galatasaray Sacha Boey'u yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransız sağ bekin bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
Galatasaray ile Bayern Münih anlaşmaya vardı.
Sacha Boey bu sezonu kiralık olarak sarı kırmızılılarda tamamlayacak.
Fransız futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve transferi tamamlaması için bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
GEÇEN SEZON GİTTİ
Galatasaray Sacha Boey'ü geçen sezon devre arasında 30 milyon euro karşılığında Alman devine satmıştı.
Galatasaray ara transfer döneminde Renato Nhaga, Yaser Asprilla ve Noa Lang'ı kadrosuna kattı.
25 yaşındaki sağ bek bu sezon 15 maçta forma giydi.
REKOR KIRMIŞTI
Sacha Boey'un Bayern Münih'e 30 milyon euro karşılığındaki transferi Süper Lig tarihine geçmişti.
Boey, Süper Lig'in en pahalı transfer satışı olarak rekor kırmıştı.
Boey, Galatasaray'a Rennes'ten 5 milyon 650 bin euro karşılığında gelmişti.