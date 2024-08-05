Rekorlar kıran Armand Duplantis'ten, Yusuf Dikeç pozu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma'nın da mücadele ettiği erkekler sırıkla atlama finaline Armand Duplantis damga vurdu.

Armand Duplantis, daha sonra 6.25'lik atlayışında da başarılı olarak kendisine ait rekoru geliştirdi ve dünya rekoru kırdı.