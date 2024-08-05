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Rekorlar kıran Armand Duplantis'ten, Yusuf Dikeç pozu

İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde hem olimpiyat hem de dünya rekoru kırdı. Altın madalya kazanan Duplantis, Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketiyle kutlama yaptı.

Rekorlar kıran Armand Duplantis'ten, Yusuf Dikeç pozu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma'nın da mücadele ettiği erkekler sırıkla atlama finaline Armand Duplantis damga vurdu.

İsveçli atlet, 6.10 metrelik atlayışıyla olimpiyat rekoru kırarken, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ikonikleşen pozunu verdi.

Rekorlar kıran Armand Duplantis'ten, Yusuf Dikeç pozu - 1

Armand Duplantis, daha sonra 6.25'lik atlayışında da başarılı olarak kendisine ait rekoru geliştirdi ve dünya rekoru kırdı.

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