Rekorlara imza atan Rafael Nadal kariyerini noktaladı
Kariyerinde birçok rekor bulunan İspanyol sporcu Rafael Nadal, tenisi bıraktığını açıkladı.
Spor hayatı boyunca birçok rekora imza atan İspanyol raket Rafael Nadal, tenise veda etti.
Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kariyerini noktaladığını duyurdu.
NADAL'IN VİDEOLU PAYLAŞIMI
Mil gracias a todos— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024
Many thanks to all
Merci beaucoup à tous
Grazie mille à tutti
谢谢大家
شكرا لكم جميعا
תודה לכולכם
Obrigado a todos
Vielen Dank euch allen
Tack alla
Хвала свима
Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi
KARİYERİ
Kariyerinin 30. grand slam finalinde 22. kez korttan mutlu ayrılan Nadal, Fransa Açık'ta oynadığı 14 finali de kazanmayı başardı.
2005'te, 19 yaşındayken çıktığı ilk Roland Garros finalinde Mariano Puerta'yı mağlup eden Nadal, 2006, 2007, 2008, 2011'de Roger Federer, 2010'da Robin Söderling, 2012, 2014, 2020'de Novak Djokovic, 2013'te David Ferrer, 2017'de Stanislas Wawrinka, 2018, 2019'da Dominic Thiem, 2022'de ise Casper Ruud'u yendi.
İspanyol raket, Fransa Açık'ta oynadığı 115 maçın 112'sini kazandı.
Nadal, turnuvadaki ilk yenilgisini, 2009'da 4. turda İsveçli Söderling, ikincisini 2015'te çeyrek finalde Djokovic, üçüncüsünü de 2021'de yarı finalde yine Djokovic karşısında yaşadı.
30'UNDAN SONRA 8 GRAND SLAM KAZANDI
Müller-Weiss sendromu denilen bir ayak rahatsızlığı bulunan ve 2022 Roland Garros boyunca sol ayağındaki sinirlere yapılan enjeksiyonlar sayesinde korta çıkabildiğini açıklayan Nadal, yıllara meydan okuyor.
Kariyerinde ilk kez bir sezona, yılın ilk iki grand slam turnuvasını (Avustralya Açık, Fransa Açık) kazanarak başlayan 36 yaşındaki Nadal, 30'undan sonra kazandığı büyük turnuva sayısını 8'e çıkardı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Spor
- Tenis
- Rafael Nadal
- Fransa Açık
- Son Dakika Haberleri