Rekorlara imza atan Rafael Nadal kariyerini noktaladı

Spor hayatı boyunca birçok rekora imza atan İspanyol raket Rafael Nadal , tenise veda etti.

KARİYERİ

Kariyerinin 30. grand slam finalinde 22. kez korttan mutlu ayrılan Nadal, Fransa Açık'ta oynadığı 14 finali de kazanmayı başardı.



2005'te, 19 yaşındayken çıktığı ilk Roland Garros finalinde Mariano Puerta'yı mağlup eden Nadal, 2006, 2007, 2008, 2011'de Roger Federer, 2010'da Robin Söderling, 2012, 2014, 2020'de Novak Djokovic, 2013'te David Ferrer, 2017'de Stanislas Wawrinka, 2018, 2019'da Dominic Thiem, 2022'de ise Casper Ruud'u yendi.

İspanyol raket, Fransa Açık'ta oynadığı 115 maçın 112'sini kazandı.



Nadal, turnuvadaki ilk yenilgisini, 2009'da 4. turda İsveçli Söderling, ikincisini 2015'te çeyrek finalde Djokovic, üçüncüsünü de 2021'de yarı finalde yine Djokovic karşısında yaşadı.

30'UNDAN SONRA 8 GRAND SLAM KAZANDI



Müller-Weiss sendromu denilen bir ayak rahatsızlığı bulunan ve 2022 Roland Garros boyunca sol ayağındaki sinirlere yapılan enjeksiyonlar sayesinde korta çıkabildiğini açıklayan Nadal, yıllara meydan okuyor.



Kariyerinde ilk kez bir sezona, yılın ilk iki grand slam turnuvasını (Avustralya Açık, Fransa Açık) kazanarak başlayan 36 yaşındaki Nadal, 30'undan sonra kazandığı büyük turnuva sayısını 8'e çıkardı.