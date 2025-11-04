NTV.COM.TR

Rekorların gecesinde kazanan Denver Nuggets

NBA'de Denver Nuggets, Sacramento Kings'i 130-124 mağlup etti.

'de Denver Nuggets, evinde Sacramento Kings'i ağırladı.

Nikola Jokic'in 34 sayı ve 14 ribaundla kendisi adına sezonun en iyi performansına imza attığı maçta kazanan 130-124'lük skorla ev sahibi oldu.

Nuggets'ta Christian Braud da rakip potaya 21 sayı göndererek tıpkı Jokic gibi kendisi adına sezonun en iyi performansını göstermiş oldu.

Sacramento Kings'te de Russell Westbrook, bu sezonki en iyi istatistiklerini bu maçta yakaladı. Tecrübeli oyuncu, eski takımı karşısında 26 sayı, 12 ribaundluk performans gösterdi.

