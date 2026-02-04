Renato Nhaga Galatasaray için İstanbul'da

Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray bir transferi daha bitirdi.



Daha önce Yaser Asprilla ve Noa Lang'a imza attıran sarı kırmızılı ekip Renato Nhaga ile anlaştı.



Galatasaray Nhaga'yı 23 yaş altı futbolcu kontenjanından kadrosuna kattı.



Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga İstanbul'a iniş yaptı. Nhaga yaptığı ilk açıklamada, “Burada olduğum için çok mutluyum. Haydi Galatasaray!” ifadelerini kullandı.



6,5 MİLYON EURO BONSERVİS



Sarı kırmızılılar Portekiz Ligi takımlarından Casa Pia'da forma giyen Renato Nhaga için kulübüyle anlaşmaya vardı. Futbolcu için 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.



18 yaşındaki orta saha oyuncusu 21 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

NHAGA'NIN BU SEZON BENFİCA VE TONDELA'YA ATTIĞI GOLLER