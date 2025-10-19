Rennes - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Rennes - Auxerre maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Auxerre yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



RENNES - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN?



Fransa Ligue 1’de Rennes - Auxerre karşı karşıya geliyor.Rennes'da, Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 18.15’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

